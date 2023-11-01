Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) girişi
İlan sitelerine yönelik düzenleme 1 Kasım’da uygulamaya girdi. İlanların yayınlandığı platformda yetki ve kimlik doğrulaması yapılmadan satış ilanı verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemeye göre ilanların güvenilirliği için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hayata geçirilecek. Peki Elektronik İlan Doğrulama Sistemi nedir, nası giriş yapılır?
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir?
EİDS, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılacak. Bu tarihten sonra, taşınmaz satış ilanları yayınlamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, EİDS portalı üzerinden kimlik doğrulaması yapması gerekmektedir. EİDS, taşınmaz satış ilanlarının güvenilirliğini artırarak, tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçmeye yardımcı olabilecek bir sistemdir.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) girişi nasıl yapılır?
EİDS, e-Devlet üzerinden kimlik, unvan ve şirket yetkilisi doğrulaması yaparak, taşınmaz satış ilanlarının güvenilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, sahte ilanlarla mücadele edilmesi ve tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi girişi ile amaç nedir, EİDS özellikleri nedir?
EİDS'nin temel özellikleri şu şekildedir:
Taşınmaz satış ilanları yayınlamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulaması yapılmasını zorunlu kılar.
Bu sayede, sahte ilanlarla mücadele edilmesi ve tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenir.
e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılmasını sağlar.
Taşınmaz satış ilanlarını yayınlamak için EİDS tarafından verilen bir kimlik doğrulama kodu kullanılmasını gerektirir.
EİDS'nin faydaları neler?
EİDS'nin faydaları şu şekildedir:
- Taşınmaz satış ilanlarının güvenilirliğini artırır.
- Sahte ilanlarla mücadeleye yardımcı olur.
- Tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçer.
- Taşınmaz piyasasının şeffaflığını ve güvenilirliğini artırır.
İlan sitelerine yönelik düzenleme ne getiriyor?
- Düzenleme ile internet ortamındaki ilanlara ilişkin olarak, ilan yayınlayan platformlara gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlamasından önce doğrulanması şartı getirildi. Ayrıca, ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulama zorunluluğu bulunuyor