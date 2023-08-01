Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliğini 7.24 km olarak açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremde can kaybı var mı, yıkılan, çöken bina oldu mu?

AFAD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.

Konya Valiliği: Olumsuz bir ihbar ulaşmadı

Konya Valiliği, şu an için olumsuz ihbar gelmediğini söyledi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Konya civarında aktif faylar var mı?

Konya'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları söyledi: "Türkiye'nin normal depremleri bunlar. Türkiye'de şubat 2023'ün 2 büyük depremi ve 3. 6 şiddetindeki deprem... O bölgede yoğunlaşıldı. Türkiye'nin tamamı yüksek deprem riski altında. Deprem tehlikesi altında olmayan cm'si yok. Konya'da deprem hiç sürpriz olmaz. Konya civarında aktif faylar var."



