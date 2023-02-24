Konya deprem risk haritası fay hattı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Konya'dan fay geçiyor mu? İşte deprem risk haritası ile Konya diri fay hattı sorgulama.
Konya diri fay hattı var mı?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akşehir Fay zonunun da içinde yer bölgede 1900-2016 yılları arasında büyüklüğü 5 den büyük 9 deprem meydana geldi. Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır. Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.