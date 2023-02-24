Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adıyaman’da da çok büyük yıkıma neden oldu. Adıyaman'da yıkılan bina sayısı 1485. Ağır hasarlı bina sayısı da 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı ise 538 olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerine yeni yapılacak konutları 6 ay sonra etap etap projeleri teslim edeceklerini söyledi. Adıyaman'da zemin etüdünün ardından yeni yapılacak 20 bin konutun adresi belli oldu. Peki Adıyaman'da yeni yerleşim yeri neresi olacak? Adıyaman şehir merkezi İndere Mahallesi nereye taşınacak?