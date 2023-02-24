Deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gidebilecek. Öncelik yakınlarını kaybedenlerde olanlar'' dedi. Peki konteynerde kalanlara kira yardımı olacak mı?