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İstanbul’da en güvenli yerlere göç hareketliği başladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin yanı sıra uzmanların büyük İstanbul depreminin yaklaştığını açıklaması İstanbul içinde göç hareketliliği başladı. Kimi, binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini istiyor, kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınıyor. Peki İstanbul’da risksiz olduğu düşünülen bölgeler ile riskli yerler neresi?

17:28 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler ile zemini sağlam ve güvenli yerler neresi?

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler ile zemini sağlam ve güvenli yerler neresi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 43 bini aşkın insanı hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti. Büyük felaketin izleri silinmeye çalışılırken herkesin aklında olası İstanbul depremi var. Bilim uzmanlarının yaptığı yorumlar ve kısa süre içerisinde İstanbul'da büyük bir depremin olacağı söylentileri, mega kentte yaşayanları korkuttu ve paniğe sevk etti.

İstanbul güvenli yerler neresi?

İstanbul’da en güvenli yerler neresi?

İstanbul'da binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini isteyenlerin yanında kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınmaya başladı. Deprem sonrası İstanbul içi göç hareketliliği de adeta zirve yaptı.

İstanbul'da zemini sağlam yerler
Risksiz olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar;
  • Başakşehir
  • Kayaşehir
  • Arnavutköy
  • Ümraniye
  • Ataşehir

İstanbul'da deprem riski yüksek yerler

İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler hangileri?

Riskli olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar;
  1. Fatih
  2. Bağcılar
  3. Avcılar
  4. Esenyurt
  5. Bakırköy
  6. Esenler
  7. Şirinevler


#istanbul
#istanbul deprem
#istanbul deprem riski yerler
#istanbul güvenli ilçeler
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İstanbul’da en güvenli yerlere göç hareketliği başladı
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