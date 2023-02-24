İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler ile zemini sağlam ve güvenli yerler neresi?
6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 43 bini aşkın insanı hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti. Büyük felaketin izleri silinmeye çalışılırken herkesin aklında olası İstanbul depremi var. Bilim uzmanlarının yaptığı yorumlar ve kısa süre içerisinde İstanbul'da büyük bir depremin olacağı söylentileri, mega kentte yaşayanları korkuttu ve paniğe sevk etti.
İstanbul’da en güvenli yerler neresi?
İstanbul'da binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini isteyenlerin yanında kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınmaya başladı. Deprem sonrası İstanbul içi göç hareketliliği de adeta zirve yaptı.
- Başakşehir
- Kayaşehir
- Arnavutköy
- Ümraniye
- Ataşehir
İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler hangileri?
- Fatih
- Bağcılar
- Avcılar
- Esenyurt
- Bakırköy
- Esenler
- Şirinevler