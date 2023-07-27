Hatay'da deprem meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana ve Hatay'da operasyon düzenlendi. Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerini ortak yürüttükleri operasyon sonucunda beş DEAŞ üyesi yakalandı. Operasyonda 5 el bombası, AK-47 piyade tüfeği ve 528 fişek ile bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.