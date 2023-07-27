Hatay'da deprem meydana geldi

Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre deprem Hatay'ın Yayladağ ilçesinde meydana geldi.
Yerin 24 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,5 olarak ölçüldü.
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#deprem
13 dakika önce
Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre deprem Hatay'ın Yayladağ ilçesinde meydana geldi.
Yerin 24 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,5 olarak ölçüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana ve Hatay'da operasyon düzenlendi. Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerini ortak yürüttükleri operasyon sonucunda beş DEAŞ üyesi yakalandı. Operasyonda 5 el bombası, AK-47 piyade tüfeği ve 528 fişek ile bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
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