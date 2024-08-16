15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 70 TL, Osmangazi Köprüsü için 555 TL oldu.
İŞTE YENİ TARİFENİN DETAYLARI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 585 TL oldu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 70 TL oldu.
Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL oldu.
İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.
İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
İSTANBUL-İZMİR OTOBAN ÜCRETİ DE ZAMLANDI
İstanbul-İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü dahil otomobiller için 1370 TL oldu. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 187 TL oldu.