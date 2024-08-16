Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Buna göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçiş 33 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden otomobiller için geçiş 70 TL , Osmangazi Köprüsü'nden 555 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 585 TL olarak belirlendi.