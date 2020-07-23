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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 18, vaka sayısı 913
TÜRKİYE

23 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 913

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bugün, 913 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. Bakan Koca son üç günde vaka sayılarının en çok arttığı 7 ili de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.

İyileşen sayısı 206 bini geçti

Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.

Son 3 günde en çok vaka görülen 7 il

  • Bakan Koca, verileri paylaştığı gönderide "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerini kullandı.

22 Temmuz koronavirüs verileri.

21 Temmuz koronavirüs verileri.

20 Temmuz koronavirüs verileri.

19 Temmuz koronavirüs verileri.

18 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 902
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 902
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