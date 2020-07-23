23 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 913 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bugün, 913 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. Bakan Koca son üç günde vaka sayılarının en çok arttığı 7 ili de açıkladı.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2020, 20:00 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2020, 20:25 Yeni Şafak