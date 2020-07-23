Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 913

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.
İyileşen sayısı 206 bini geçti
Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.
Son 3 günde en çok vaka görülen 7 il
- Bakan Koca, verileri paylaştığı gönderide "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerini kullandı.