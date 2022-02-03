Koronavirüs ABD ordusu Kovid-19 aşısı yaptırma emrini reddeden askerleri ordudan ihraç edecek
DÜNYA

ABD ordusu Kovid-19 aşısı yaptırma emrini reddeden askerleri ordudan ihraç edecek

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden askerlerin ordudan ihraç edileceğini duyurdu. Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth tarafından yayınlanan bir direktif uyarınca, komutanlar, Kovid-19 aşı emrini reddeden ve onaylanmış veya bekleyen bir muafiyet talebi olmayan askerlere karşı zorunlu ayrılma işlemleri başlatacak." ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
ABD ordusu Kovid-19 aşısı yaptırma emrini reddeden askerleri ordudan ihraç edecek
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ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden askerlerin ordudan ihraç edileceğini duyurdu.

Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth tarafından yayınlanan bir direktif uyarınca, komutanlar, Kovid-19 aşı emrini reddeden ve onaylanmış veya bekleyen bir muafiyet talebi olmayan askerlere karşı zorunlu ayrılma işlemleri başlatacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu direktife Kara Kuvvetlerine bağlı muvazzaf ve rezerv askerler ile harp okulları öğrencilerinin de dahil olduğu belirtildi.

İstisnai olarak, 1 Temmuz 2022 tarihinde veya bu tarihten önce ayrılma veya emekliliklerini tamamlayacak veya geçiş iznine başlayacak olan askerlere geçici muafiyet tanınacağı ifade edilen açıklamada, "Tıbbi muafiyet veya dini muafiyet talebinde bulunan aşılanmamış askerler, talepleri incelenirken geçici olarak Kovid-19 aşısından muaf tutulur." değerlendirmesinde bulunuldu.

AŞI OLMAYA REDDEDEN 3 BİN 73 ASKERE KINAMA CEZASI VERİLDİ

Açıklamada, tıbbi veya dini muafiyet talepleri reddedilen askerlerin 7 gün içinde aşı olacaklarını beyan etmesi veya nihai temyiz için karara itiraz etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kara Kuvvetlerinin henüz herhangi bir askeri Kovid-19 aşısını reddettiği için ordudan ayırmadığı kaydedilen açıklamada, "26 Ocak itibariyle, iki tabur komutanı da dahil olmak üzere toplam altı komutanı görevden aldı ve aşı emrini reddettiği için 3 bin 73 askere kınama cezası verildi." ifadeleri kullanıldı.

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