Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 325 bine yaklaştı
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 325 bine yaklaştı

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 325 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1446 artarak 324 bin 869'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 622 bini geçerken, toplam test sayısı 234 milyon 218 bine yaklaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 264 artışla 18 milyon 269 bin 959'a ulaştı.

  • Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1446 artarak 324 bin 869'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 10 milyon 622 bini geçerken, toplam test sayısı 234 milyon 218 bine yaklaştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 888 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 201 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 402 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 887 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 58 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 238 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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Lübnan’daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte 22 STK, MÜSİAD Genel Merkezi’nde “Filistin Kampları - Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası” başlattı. İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç tarafından yaptığı açıklamada; "Filistinlinin evlerinden, köylerinden ve şehirlerinden zorla çıkarılmasının ve yerinden edilmesinin 72'inci yılındayız. 5 milyondan fazla Filistinli, yıllardır farklı ülkelerde, vatanlarından uzakta kötü hayat koşulları altında yaşamlarını birçok haktan mahrum olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu ülkelerden biri olan Lübnan’da Filistinli mültecilere “vatandaşlık” hakkı tanınmamakta ve özel bir yabancı grup olarak değerlendirilmektedirler. Lübnan’daki Filistinliler iş, sağlık, eğitim gibi birçok imkândan yararlanamadığı gibi oy kullanma hakları da bulunmamaktadır. Çalışabilecekleri iş alanları ise kısıtlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

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