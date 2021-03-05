Koronavirüs Avcılarda halaylı restoran açılışı Polis uyardı kalabalık dağıldı
İSTANBUL TÜRKİYE

Avcılar'da halaylı restoran açılışı: Polis uyardı kalabalık dağıldı

Avcılar'da polis, kontrollü normalleşme ile faaliyetlerine başlayan restoranın açılışında yapılan müzikli, palyaçolu, halaylı gösteriye, 'Sosyal mesafe kurallarına' uyulmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Polisin uyarısı üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

Haber Merkezi DHA
Halaylı eğlence polisin uyarısıyla sonlandı.
Halaylı eğlence polisin uyarısıyla sonlandı.

Kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi.

İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı. Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi.

Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

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