Bakan Koca bir ilkin gerçekleştiğini açıkladı: Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilde bulunan İl Sağlık Müdürleriyle, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürler ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda isim bir araya geldi

Görüşmeye katılan isimler

Görüşmede mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar konuşulurken Bilim Kurulu'nun tecrübe ve tavsiyeleri alındı.

81 ilimizin İl Sağlık Müdürleriyle, Bakan Yardımcılarımız ve Genel Müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık. pic.twitter.com/adfSXhecRt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

Umut verici gelişme: İlk kez azaldı

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:

Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir. pic.twitter.com/SHEZg1JL4M — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020