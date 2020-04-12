Koronavirüs Bakan Koca bir ilkin gerçekleştiğini açıkladı Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız azaldı
TÜRKİYE

Bakan Koca bir ilkin gerçekleştiğini açıkladı: Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 81 ilden İl Sağlık Müdürleriyle, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirildiği ve mevcut durumun ele alındığı belirtirken koronavirüs hastalarının tedavisine ilişkin tabloda yeni bir gelişme olduğunu açıkladı. Bakan Koca, ''Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilde bulunan İl Sağlık Müdürleriyle, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürler ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda isim bir araya geldi

Görüşmeye katılan isimler
  • Görüşmede mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar konuşulurken Bilim Kurulu'nun tecrübe ve tavsiyeleri alındı.

Umut verici gelişme: İlk kez azaldı

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:

  • "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."
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