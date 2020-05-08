Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması: Bir hocamız hayvan deneylerini başlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli solunum cihazı satın almak isteyen ülkelerden oldukça fazla talep var, bunları değerlendiriyoruz ancak öncelik kendi ihtiyacımız" diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli solunum cihazı satın almak isteyen ülkelerden oldukça fazla talep var, bunları değerlendiriyoruz ancak öncelik kendi ihtiyacımız" diye konuştu.
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