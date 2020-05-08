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Koronavirüs Bakan Varanktan koronavirüs aşısı açıklaması Bir hocamız hayvan deneylerini başlattı
POLİTİKA TÜRKİYE

Bakan Varank'tan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması: Bir hocamız hayvan deneylerini başlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Kovid-19) Rekombinant aşıda 3 hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta birisi hayvan deneylerini başlattı" dedi.

Haber Merkezi Diğer
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli solunum cihazı satın almak isteyen ülkelerden oldukça fazla talep var, bunları değerlendiriyoruz ancak öncelik kendi ihtiyacımız" diye konuştu.


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