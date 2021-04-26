Buzağılarda görülen koronavirüsün insanlardaki Kovid-19 ile ilgisi olmadığı açıklandı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "bir bölgede buzağılarda ishal sonrası koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı" yönündeki haberler üzerine konuya açıklık getirme gereği duyduğunu bildirdi.

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Buzağılarda görülen ishal durumunun yeni bir rahatsızlık olmadığını belirten Çelik, "Buzağılardaki rahatsızlık, salgın döneminin çok öncesinde de yıllardır bilinen, sadece yeni doğan ve 1-2 aylık buzağılara özgü koronavirüs ishalidir. Buzağılarda ishalle birlikte ortaya çıkan hastalığın insanlarda tespit edilen Kovid-19 ile bir ilgisi yoktur. Buzağılarda görülen koronavirüs ishalinin, insanlarda görülen Kovid-19 yanında kedi veya köpeklerde görülen koronavirüs tipiyle de alakası bulunmamaktadır. İnsanlara bulaşması veya insanlardan buzağılara bulaşması söz konusu değildir" bilgisini verdi.

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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik

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Çelik, buzağı ishallerine, bakteriyel ve viral etkenlerin neden olduğuna işaret ederek, "Bilim insanlarınca koronavirüs ve rotavirus enfeksiyonlarının daha çok ilk bir haftalık dönemde görüldüğü ortaya konulmuş ve kolostrum dediğimiz ağız sütünü yeterli düzeyde almayanlar ile bakım ve beslenme şartları olumsuz olan yeni doğanların hastalığa karşı daha duyarlı olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla buzağıların ishal olmalarının başlıca nedenleri rotavirüs ve koronavirüslerdir" ifadelerini kullandı.

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"Yetiştiricilerimiz faaliyetlerine devam etsinler"

Buzağılar ve annelerinin bu rahatsızlığa karşı aşılanabileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti: