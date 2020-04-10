DSÖ'den Türkiye ve Erdoğan'a koronavirüs teşekkürü: Salgınla mücadelemiz örnek oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin kendisi koronavirüs ile mücadele ederken İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye tıbbi yardımda bulunmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Ghebreyesus, bu sabah Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderlerlerine hitap ettiğini anımsattı.

FOTOĞRAF 28 NATO'nun Süratli Hava İntikali girişimi sayesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında müttefiklerin birbirine yardım göndermesinin kolaylaştırıldığı belirtildi. NATO'nun, Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahından (SHAPE) yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütüyle (Eurocontrol) iş birliği yapılarak askeri uçuşların tek sefer numarası kullanmaya başladığı aktarıldı. Bugün Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçağın, ilk kez söz konusu tek sefer numarasını kullandığına dikkat çekilen açıklamada, Bu uygulama NATO askeri güçlerinin hayat kurtarıcı tıbbi malzeme nakliyatını kolaylaştırıyor. ifadesine yer verildi. Açıklamada, uygulamanın Kuzey Atlantik Konseyi'nin onayıyla süreçleri de kolaylaştırdığına dikkat çekildi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağının İngiltere'ye ulaşmasının ardından İngiliz yetkililerden teşekkür yağdı. İngiltere'ye ulaştırılan yardım malzemelerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. sözleri yer aldı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. NATO tarihinde bir ilki gerçekleşti: Türkiye ilk kez kullandı NATO'nun Süratli Hava İntikali girişimi sayesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında müttefiklerin birbirine yardım göndermesinin kolaylaştırıldığı belirtildi. Bugün Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçak, NATO içinde bir ilke imza attı. BiP'te paylaş

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Dünyaya örnek oldu

Zirveye katılan tüm liderlerin gerek bölgesel gerekse kendi aralarında iş birliği konusunda anlaşmaya vardıklarını söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 5 milyon dolarlık katkısından dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Türk Konseyi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulunan Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere tıbbi malzeme katkılarından dolayı takdir ettim. Bu bizim savunduğumuz ve gerçekleşmekte olan bir dayanışma ilkesidir. Türkiye'nin (diğer ülkelere yardımlarına) bundan dolayı teşekkür ediyorum ve bunu yapmaya devam etmeliyiz. Kendi sınırlarımız içinde elimizden gelenin en iyisini yaparken, desteğimize ihtiyaç duyanları da desteklemeliyiz."

Ghebreyesus, Türk Konseyi üyelerinden Türkiye ve Azerbaycan'ın "Kovid-19 salgını konusunda sergilediği dayanışmanın tüm dünyaya örnek olması" gerektiğini vurgulayarak, "Ve umuyorum ki diğer ülkeler de bu dayanışma ilkesine bağlı kalacak ve bu görünmez ama tehlikeli düşmana karşı birlikte savaşacaklar." dedi.

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