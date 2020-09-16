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Koronavirüs Elazığda karantinayı ihlal etti söyledikleri bu kadar da olmaz dedirtti Adam mı öldürdüm
ELAZİĞ TÜRKİYE

Elazığ haber: Karantinayı ihlal etti söyledikleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti

Elazığ'da karantinayı ihlal etti söyledikleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Adam mı öldürdüm

Elazığ'da koranavirüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan şahıs yakalandı. Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada şahsın polise, 'Adam mı öldürdüm' dediği bunun üzerine ise polisin ise 'Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun' dediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi.
Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi.

Elazığ'daki olay, kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iş yeri bulunan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı.

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  • Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada şahsın polise, 'Adam mı öldürdüm' dediği bunun üzerine ise polisin ise 'Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun' dediği öğrenildi.

İHA
Şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL’lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı. Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

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GÜNDEM
Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak ücret belli oldu

İHA
Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

Öte yandan şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL’lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

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