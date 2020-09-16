Elazığ haber: Karantinayı ihlal etti söyledikleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti Elazığ'da karantinayı ihlal etti söyledikleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Adam mı öldürdüm Elazığ'da koranavirüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan şahıs yakalandı. Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada şahsın polise, 'Adam mı öldürdüm' dediği bunun üzerine ise polisin ise 'Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun' dediği öğrenildi.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 11:36 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 11:48 İHA