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Koronavirüs Gümüşhanede bir mahalle ve bir köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Gümüşhane haberleri: Gümüşhane'de bir mahalle ve bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de bir mahalle ve bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de, Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi Karaçukur - Camiyanı Mahallesi ile Köse ilçesi Kabaktepe köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verildi.

Haber Merkezi AA
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Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi Karaçukur - Camiyanı Mahallesi ile Köse ilçesi Kabaktepe köyünde koronavirüs pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı bulaşın önlenmesine yönelik tedbir alındığı kaydedildi.

Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
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Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahalle ve köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

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