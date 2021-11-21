Haftalık vaka haritası açıklandı: Zirve değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" açıklamasında bulundu.

Ordu zirveye çıktı

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu. Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı. Geçen hafta açıklanan haritada Karabük ilk sırada yer alıyordu.

6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1O0zR18XO0 REKLAM November 21, 2021

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Koca, "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın" ifadelerini kullandı.

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