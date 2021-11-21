Koronavirüs Haftalık vaka haritası açıklandı Zirve değişti
TÜRKİYE

Haftalık vaka haritası açıklandı: Zirve değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6-12 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi. İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu. Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı. Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili de açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haftalık vaka haritası açıklandı: Zirve değişti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" açıklamasında bulundu.

Ordu zirveye çıktı

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu. Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı. Geçen hafta açıklanan haritada Karabük ilk sırada yer alıyordu.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Koca, "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın" ifadelerini kullandı.

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