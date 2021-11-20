Koronavirüs Gebelerdeki pozitif vaka oranında artış Yanlış tavsiye komalık ediyor
TÜRKİYE

Gebelerdeki pozitif vaka oranında artış:  Yanlış tavsiye komalık ediyor

Kovid nedeniyle yoğun bakıma düşen gebe hastalar, bazı kadın doğum doktorlarının önerisiyle aşı olmadıkları için pişman. Prof. Dr. Alper Şener, “Tedavi sırasında konuştuğumuz gebe hastalar, ‘hocam sizler aşı olun dediniz ama kadın doğum doktorum önermedi’ gibi şeyler söylüyor. Oysa, Avrupa ve Amerika’daki kadın doğum derneklerinin ‘Aşı olun’ yönünde önerisi var.” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Gebelerdeki pozitif vaka oranında artış: ​Yanlış tavsiye komalık ediyor
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, 1 yıl önceye kıyasla gebelerdeki pozitif vakalarda çok ciddi artış olduğunu söyledi. Gebelerle ilgili durumun altını çizmek gerektiğini söyleyen Şener, “Yoğun bakıma yatan gebelerde çok ciddi bir artış var. Bunlar ölümcül seyrediyor. Bu nedenle gebelerin aşı olması gerekiyor. Ancak şöyle bir handikap var, tedavi sırasında konuştuğumuz gebe hastalar, ‘Hocam sizler aşı olun dediniz, ama kadın doğumcum önermedi’ gibi şeyler söylüyor. Pek çok hastadan böyle şeyler duyuyoruz. Haklı olarak hastalar da iki farklı görüş olduğu için kendisini sürekli takip eden doktorun söylemlerini dikkate alıyor. Oysa, Avrupa ve Amerika’daki kadın doğum derneklerinin aşı olun yönünde önerisi var.” şeklinde konuştu.

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FARKLI GÖRÜŞ KAFA KARIŞTIRIYOR

  • Şener, şu an yoğun bakım ünitesinde yatan bir gebe hastanın ailesi aktardı: Kendisi aşı olmak istemiş ama kadın doğum doktoru önermediği için vazgeçmiş. İki farklı görüş oluşunca insanların kafası karışıyor. Bu durumun çözülmesi gerek. Şener, söz konusu hastanın yoğun bakımda entübe olduğunun da altını çizdi. Aşılama çalışmalarının önemine de dikkati çeken Şener, son birkaç hafta ivme yaşandığını söyleyerek, “Bunun tabloya yansıması zaman alıyor. Ancak 3’üncü doz için gelen vatandaş sayısında artış var. Hatta gelenler yanlarında eşini dostunu, hiç aşılanmamış akrabasını da getiriyor. Bu durumda, Avrupa’nın şu an yaşadığı yoğun hasta yükü ve sağlık sistemindeki tıkanmayı yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi.

11 MİLYON DOZ 3. DOZ YAPILDI

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Prof. Dr. Hakan Oğuztürk ise şunları söyledi: “Mutasyon değişkenlikleri toplumsal bağışıklığı yüzde 85’e yükseltti. Şu an toplumsal bağışıklıktan uzağız. Kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü vatandaşlar virüse yakalandıklarında yaşama tutunma konusunda gençler kadar başarılı olamıyor. Ülkemizde 11 milyona yakın 3’üncü, hatırlatma dozu yapıldı, bu yeterli değil, aşılama artmalı.”

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Nakil hastalarına antikor çalışması

  • Prof. Dr. Alper Şener, “Organ nakli olanlar ve böbrek yetmezliği hastalarına kaç doz aşı yaparsanız yapın, kendi bağışıklık sistemlerindeki sıkıntıdan dolayı istenilen antikor yanıtı oluşmuyor. Bu hastalara monoklonal antikor çalışması için ülkemizde hazırlıklar var” dedi.
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