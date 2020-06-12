Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak

Hayat

Cennet ve Cehennem Ören Yeri’yle ilgili asansör açıklaması: Doğal yapısının bozulması söz konusu değil

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Cennet ve Cehennem Ören Yerine yapılan asansör ve seyir terası konusunda çeşitli haberlerin çıkmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Cennet-Cehennem Ören Yeri’nin zarar görmesi ve doğal yapısının bozulmasının söz konusu olmadığı belirtilen yazıda asansörün özellikle yaşlı, engelli ve hamile ziyaretçiler için yapıldığı ifade edildi.