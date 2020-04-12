Koronavirüs İBB çalışanı 350 kişide virüs çıktı 3 personel hayatını kaybetti
TÜRKİYE

İBB çalışanı 350 kişide virüs çıktı: 3 personel hayatını kaybetti

İBB’de çalışan 350 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öte yandan 2 bine yakın personel karantinada bulunurken 3 personel hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB ekipleri
İBB ekipleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan 350 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan 2 bine yakın personel karantinada bulunurken 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi. İBB yetkilileri yaptıkları açıklamada, İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban’ın da salgın hastalık nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

BİRİ İSTAÇ, BİRİ İGDAŞ DİĞERİ AĞAÇ AŞ. ÇALIŞANI

  • Memleketi Edirne İpsala olan Çulban ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350’dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi. İBB çalışanlarından ilk olarak İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel hayatını kaybetmişti. İkinci hayatını kaybeden Ağaç A.Ş. çalışanı Süleyman İleri olarak duyurulmuştu.

Yurdun dört bir yanından yasak manzaraları: Caddeler, parklar, sokaklar bomboş kaldı
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Yurdun dört bir yanından yasak manzaraları: Caddeler, parklar, sokaklar bomboş kaldı
Koronavirüs mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından tüm Türkiye'de sokaklar bomboş kaldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından uyarıları dikkate alan vatandaşlar evlerine çekildi. Emniyet güçleri de yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı.
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