İBB çalışanı 350 kişide virüs çıktı: 3 personel hayatını kaybetti

Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan, fonda “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısının yer aldığı videoda “Şimdi hep birlikte evde kalacağız” mesajını verdi. Sayın Emine Erdoğan, videoda şu mesajlara yer verdi: “Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek Ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız.”