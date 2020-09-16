Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İçişleri Bakanlığı açıkladı Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
ANKARA TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

İçişleri Bakanlığınca, yarın ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 İl valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yarın tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: 20 bin kişinin izolasyon şartlarına uymadığı belirlendi
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı: 20 bin kişinin izolasyon şartlarına uymadığı belirlendi

Vatandaşların yoğun olduğu yerleri kapsayacak

  • Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak. Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

İstanbul’daki toplu taşıma araçlarından akılalmaz görüntüler: Tıka basa yolculuk
GÜNDEM
İstanbul’daki toplu taşıma araçlarından akılalmaz görüntüler: Tıka basa yolculuk

Denetimin görünürlüğü en üst seviyede tutulacak

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.

  • Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde bir gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek.
  • Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak. Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek

Türkiye'de tarihi gün: Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
FOTOĞRAF 6
Title
Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.
Title
Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Title
İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez görüntülendi.
Title
Title
Title
Türkiye'de tarihi gün: Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.


Abone Ol Google News
Seville haritası nedir?

Seville haritası nedir?

Yunanistan'ın hayali planını üç dakikada tane tane anlattık.
İlk fotoğraf geldi

İlk fotoğraf geldi

​Türkiye'de tarihi gün: Korona aşısında ilk aşı yapıldı.
CHPli Eren Erdemden saldırgan Halil Sezai açıklaması: Karakola düşünce beni aradı ben de ilgilendim

İhanet anlaşması imzalandı

İhanet anlaşması imzalandı

​Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız

İlk aşı<br>bugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.

Kaşla göz<br>arasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

Tunceli'de çobanın taş aletler bulduğu yerde 'taş devri' kalıntılarına ulaşıldı: Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu
Gündem

Tunceli'de çobanın taş aletler bulduğu yerde 'taş devri' kalıntılarına ulaşıldı: Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında, bir çobanın hayvan otlatırken gördüğü taş aletlerin olduğu alanda "Orta-Üst Paleolitik" ve "Epipaleolitik" döneme ait kalıntılar tespit edildi. Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz, "Ovacık'taki çalışmalarımızda epipaleolitik olarak adlandırdığımız ilk yerleşik toplumlardan hemen önceki dönemi tespit ettik. Bu dönem bizim önceki çalışmalarımızda bulamadığımız bir dönemdi. Bizim açımızdan çok yeni bir keşif. Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu" dedi.

Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı
Spor

Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 2'nci hafta karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Hayat

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.