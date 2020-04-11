Koronavirüs İçişleri Bakanlığı Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza
ANKARA TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak karara uydu" denildi. Bakanlık, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağına uyduğunu, bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde dün gece saat 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağının başladığı ve yarın gece saat 00.00'a kadar devam edeceği hatırlatıldı.

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Yasak kapsamında 31 ildeki vatandaşların mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçların valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.
  • Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nin ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir."

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Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."

Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı
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İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi.
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İstanbul’un en önemli tarihi simgelerinden Galata Kulesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile boş sokaklarla birlikte fotoğraflandı.
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
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İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.
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İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
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İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
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Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü.
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Van
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde cadde, sokak ve yollar boş kaldı.
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