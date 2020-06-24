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Koronavirüs İçişleri Bakanlığından düğün genelgesi Düğün salonları 1 Temmuzda açılabilecek
ANKARA TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığından 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' genelgesi: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek

İçişleri Bakanlığından 'düğün' genelgesi: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek. Genelgeye göre, düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak. düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından valiliklere "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesi gönderildi.

Genelgeye göre; düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.

Düğün mekanlarının girişlerinde, ortak kullanım alanlarında ve masalarda el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak ve maske takılacak.

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Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

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Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.

Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler tercih edilecek.

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