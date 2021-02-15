Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

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İşgalci İsrail'in Şeyh Raid Salah korkusu: Hücre cezasının 6 ay uzatılması talep ediliyor

İsrail Cezaevleri İdaresi’nin (ŞABAS-IPS) İsrail mahkemesinden, halihazırda hapis cezasını yatan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah’ın hücre cezasının 6 ay daha uzatılması talebinde bulunduğu ortaya çıktı. ŞABAS’ın Şeyh Salah’ın İsrail güvenliğini tehlikeye attığını, etkin bir şahsiyet olduğu ve diğer tutukluları etkilediği yönündeki gerekçelerle böyle bir talepte bulunduğunu ifade eden Salah’ın Avukatı Halid Zabarka, “Hücre cezası bir çeşit psikolojik işkence yöntemidir. Öyle ki; Şeyh’ten hapisteyken bile korkuyorlar” dedi.