Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 15 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı Vaka sayısı yükselişte
TÜRKİYE

15 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 15 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı yükselişte

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan bilgiler güncellendi. Sayfaya yüklenen 15 Şubat koronavirüs tablosu incelendiğinde vaka sayısında dünden bugüne yükseliş meydana geldiği görülüyor. Öte yandan ölü sayısında son zamanlarda görülen düşme eğilimi ise devam ediyor. İşte 15 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 15 Şubat koronavirüs tablosu vaka sayısının düne göre arttığını gösteriyor.

15 Şubat vaka sayısı kaç?

  • Buna göre, son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu. Son 24 saatte 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Bugünün koronavirüs tablosu.

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