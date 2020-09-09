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Koronavirüs İstanbulda manzara değişmedi Metrobüste metroda sırt sırta yolculuk
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul'da manzara değişmedi: Metrobüste metroda sırt sırta yolculuk

İstanbul'da manzara değişmedi: Metrobüste metroda sırt sırta yolculuk

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu yasağı getirilmesine rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi. İstanbul'da bu sabah metrobüs ve metroda yine sosyal mesafe korunmadan ayakta sırt sırta yolculuk yapıldı. Öte yandan sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında da yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi DHA
Metrobüsler ve raylı sistem araçlarında yine ayakta sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolculuk yapıldı.
Metrobüsler ve raylı sistem araçlarında yine ayakta sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolculuk yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu yasağı getirilmesine rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüsler ve raylı sistem araçlarında yine ayakta sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolculuk yapıldı.

Çok sayıda vatandaş metrobüslere binebilmek için beklerken, ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü.


Yolculuklarda özellikle kapı önlerinde büyük yığılmalar göze çarptı. Bazı duraklarda gelen araçlara binilemedi veya yolcular inmekte zorlandı.

Sosyal mesafeye uyulmayan yerler arasında metro ilk sırayı aldı. Yenikapı- Kirazlı arasındaki seferlerde araçlarda adım atacak yer kalmadı.

İstanbul'da yasak olduğu halde sosyal mesafesiz ve ayakta yolculuk yapıldığı görüldü
OYNAT 00:59
İstanbul'da yasak olduğu halde sosyal mesafesiz ve ayakta yolculuk yapıldığı görüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk

Öte yandan sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüslere binebilmek için beklerken, ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle endişe duyduklarını belirten vatandaşlar 'seferler artırılsın' çağrısında bulundu.

Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüse binebilmek için bekledi. Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarında endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlar seferlerin artırılması gerektiğini belirtti.

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