İstanbul'da metrobüslerde vatandaşlar tıklım tıklım dolu araçlarda seyahat etmek zorunda kaldı
İstanbulluların en önemli ulaşım aracı olan metrobüslerde adım atacak yer kalmadı: Sosyal mesafesiz yolculuk etmek zorunda kaldılar
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyarak yeni normale ayak uydurmaya çalışan İstanbullular işe gitmek için bindikleri metrobüslerde adım atacak yer bulamadı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüse binen yolcular tıklım tıklım dolu araçlarda yolculuk yapmak zorunda kaldı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk vardı.
ARAÇLARDA ADIM ATACAK YER KALMADI
Sabah saatlerinden itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme yönüne hareket eden metrobüslere güçlükle binenler ayakta ve sosyal mesafe kuralından uzakta yolculuk etmek zorunda kaldı. Seferlerin kısa aralıklarla yapılmasına rağmen, metrobüslerde adım atacak yer kalmadı.
Haftanın ilk iş gününde D-100 Karayou'nun Avcılar kesiminde yine büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den başlayan araç yoğunluğu, Küçükcekmece'ye kadar devam etti.