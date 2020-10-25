İzmir Valisi Selim Köşger: Koronavirüs vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de Kovid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.

İzmir’deki durum konusunda bilgi veren Köşger açıklamasında, "İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona’nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.





İZMİR DİKKAT!

Değerli İzmirliler tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir’imizde de Covid-19 tehlikesi artarak devam ediyor.

Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. REKLAM October 25, 2020

KORONAVİRÜS Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı bir milyon 154 bin 862

FOTOĞRAF 8 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta vaka sayılarının artış gösterdiğini açıklamıştı. Vatandaşlara maskenin öneminin artığını söyleyen Koca, kurallara uyulması konusunda tekrar uyarılarda bulundu. Karşıyaka Çarşı’daki yoğunluk korkuttu <br> <br> İzmir’in en kalabalık bölgelerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı’nda ise hafta içi olmasına rağmen yoğunluk gözlendi. Bankaların, iş merkezlerinin, alışveriş dükkanlarının ve lokanta gibi yeme içme işletmelerinin olduğu çarşı, öğle saatlerinde vatandaşlarla doldu. Vatandaşların çoğunluğu maske takmaya özen gösterirken, bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti. Vatandaşların yüzde 90’ı maske takıyor <br> <br> İzmirlilerin kurallara çoğunlukla uyduğunu söyleyen Haydar Görkemli (62), Vaka artışlarının şehir dışı ve yurt dışından gelen insanlar sebebiyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Cenazelere, düğünlere gelen insanlar bunun kaynağı olabilir. Buradaki vatandaşların yüzde 90’ı kurallara uyuyor ve maske takıyor. Alınan önlemler de etkili dedi. İnsanlar korona virüsü hafife alıyor <br> <br> Kurallara uyulmaması sebebiyle vakaların artış gösterdiğini söyleyen Fuat Tan (72) ise, İnsanların çoğu maskesi çenede şekilde geziyor. Bazılarında ise hiç maske yok. İnsanlar korona virüsü hafife alıyor. Herkes dikkat etse bu vakalar bu kadar yükselmeyebilir. Vakalar günden güne yükseliyor ifadelerini kullandı. Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler Son günlerde vaka sayısının artış gösterdiği illerden biri olan İzmir'de, cadde ve sokaklarda görülen insan yoğunluğu korkuttu. Bazı vatandaşlar, kurallara uyulmaması sebebiyle vaka sayılarının artış gösterdiğini savundu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



