Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İzmir Valisi Selim Köşger Koronavirüs vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı
İZMİR TÜRKİYE

İzmir Valisi Selim Köşger: Koronavirüs vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı

İzmir Valisi Selim Köşger: Koronavirüs vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek korona virüs konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de Kovid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.

İzmir’deki durum konusunda bilgi veren Köşger açıklamasında, "İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona’nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.


Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı bir milyon 154 bin 862
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı bir milyon 154 bin 862

Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
FOTOĞRAF 8
Title
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta vaka sayılarının artış gösterdiğini açıklamıştı. Vatandaşlara maskenin öneminin artığını söyleyen Koca, kurallara uyulması konusunda tekrar uyarılarda bulundu.
Title
Karşıyaka Çarşı’daki yoğunluk korkuttu <br> <br> İzmir’in en kalabalık bölgelerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı’nda ise hafta içi olmasına rağmen yoğunluk gözlendi. Bankaların, iş merkezlerinin, alışveriş dükkanlarının ve lokanta gibi yeme içme işletmelerinin olduğu çarşı, öğle saatlerinde vatandaşlarla doldu.
Title
Vatandaşların çoğunluğu maske takmaya özen gösterirken, bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti.
Title
Vatandaşların yüzde 90’ı maske takıyor <br> <br> İzmirlilerin kurallara çoğunlukla uyduğunu söyleyen Haydar Görkemli (62), Vaka artışlarının şehir dışı ve yurt dışından gelen insanlar sebebiyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Cenazelere, düğünlere gelen insanlar bunun kaynağı olabilir. Buradaki vatandaşların yüzde 90’ı kurallara uyuyor ve maske takıyor. Alınan önlemler de etkili dedi.
Title
İnsanlar korona virüsü hafife alıyor <br> <br> Kurallara uyulmaması sebebiyle vakaların artış gösterdiğini söyleyen Fuat Tan (72) ise, İnsanların çoğu maskesi çenede şekilde geziyor. Bazılarında ise hiç maske yok. İnsanlar korona virüsü hafife alıyor. Herkes dikkat etse bu vakalar bu kadar yükselmeyebilir. Vakalar günden güne yükseliyor ifadelerini kullandı.
Title
Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
Title
Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
Title
Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
Vakaların arttığı İzmir’de ürküten görüntüler
Son günlerde vaka sayısının artış gösterdiği illerden biri olan İzmir'de, cadde ve sokaklarda görülen insan yoğunluğu korkuttu. Bazı vatandaşlar, kurallara uyulmaması sebebiyle vaka sayılarının artış gösterdiğini savundu.


Abone Ol Google News
Çok kısa sürdü

Çok kısa sürdü

​Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.
Fransızsitelerine saldırı

Fransız
sitelerine saldırı

​Ülke genelindeki çok sayıda siteye erişim kesildi.
Bakanlıktansatılık onlarca araç

Bakanlıktan
satılık onlarca araç

​Fiyatlar 20 bin TL'den başlıyor..
Ateşkes yürürlükte

Ateşkes yürürlükte

​ABD iki ülkenin anlaştığını duyurmuştu.
Trabzon'da feci kaza

Trabzon'da feci kaza

​El frenini çekmeyi unuttu, annesi hayatını kaybetti.
İhracatta<br>seferberlik zamanı

İhracatta
seferberlik zamanı

​Dolar kurundaki yükseliş fırsatları da beraberinde getiriyor.

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, yaptırım tehditlerine meydan okudu.
Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​Ermenistan çocukları cepheye sürdü.
Almanya’dan Mesut’a özür

Almanya’dan Mesut’a özür

​Almanya Futbol Federasyonu resmi özür mektubu gönderdi.
İnsanlığın yüz karası

İnsanlığın yüz karası

​Aşağılık faşiste Türkiye'den sert tepki geldi.
Kapalı alanda <br>4 dakikada bulaşıyor

Kapalı alanda
4 dakikada bulaşıyor

​Havaların soğuması tedbirlerin önemini artırıyor.
Boykot karşılık bulmadı

Boykot karşılık bulmadı

​Türkiye'ye karşı boykot çağrıları rakamlara yansımadı.
Ticaride açığı<br>iç pazar kapattı

Ticaride açığı
iç pazar kapattı

​Avrupa pazarının boşluğunu yerli müşteri kapattı.
Sessiz ihanet

Sessiz ihanet

​Suudi Arabistan ve BAE sessizliğini koruyor.
MİLGEM Pakistan’a güç katacak

MİLGEM Pakistan’a güç katacak

​Yerli savunma sanayisinin en büyük ihracat atılımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.