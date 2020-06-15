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Koronavirüs Kız isteme merasimine katılan kişide koronavirüs tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı
KAYSERİ TÜRKİYE

Kız isteme merasimine katılan kişide koronavirüs tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı

Kız isteme merasimine katılan kişide koronavirüs tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kız isteme merasimine katılan kişide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı. Ekipler, karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.

Haber Merkezi AA
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Pınarbaşı'da 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Pınarbaşı'da 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde kız isteme merasimine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

  • Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatan sağlık ekipleri, kişinin kız isteme merasiminde temasta bulunduklarına ulaştı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

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