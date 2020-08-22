Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüse yakalandı Bana bulaşmaz demeyin mesajı verdi, 3 gün sonra öldü
HATAY TÜRKİYE

Koronavirüse yakalandı 'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastenede sosyal medya hesabından 'Bana bulaşmaz' demeyin' diye paylaşım yaparak salgına karşı uyarıda bulunan Mustafa Sütlü, hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüse yakalanan Mustafa Sütlü 'bana bulaşmaz demeyin' uyarısını yaptıktan 3 gün sonra hayata veda etti.
Koronavirüse yakalanan Mustafa Sütlü 'bana bulaşmaz demeyin' uyarısını yaptıktan 3 gün sonra hayata veda etti.

İlçede özel bir şirkette çalışan, sosyalliğiyle tanınan 2 çocuk babası Mustafa Sütlü, koronavirüs belirtileri görülünce hastaneye başvurdu.

  • Hastanede tedavisine başlanan Mustafa Sütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. 'Bana bulaşmaz' demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım" mesajıyla durumunu sevenlerine duyurdu ve vatandaşları uyardı.

Mustafa Sütlü, önceki gün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Sütlü, İskenderun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Arşiv değeri çok büyük: Üç bin dört yüz yıllık tablet bulundu
GÜNDEM
Arşiv değeri çok büyük: Üç bin dört yüz yıllık tablet bulundu

Hatay'da ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Kızımı babası öldürdü
GÜNDEM
Hatay'da ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Kızımı babası öldürdü

Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular: Kilosu 3 bin avroya alıcı buluyor
GÜNDEM
Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular: Kilosu 3 bin avroya alıcı buluyor

İskenderun’da cenazeler karıştı: Kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı
GÜNDEM
İskenderun’da cenazeler karıştı: Kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı

Dünyanın en uzun bisiklet yolu bisikletçilerin gözdesi oldu
GÜNDEM
Dünyanın en uzun bisiklet yolu bisikletçilerin gözdesi oldu

Hatay'da gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı
GÜNDEM
Hatay'da gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı
Abone Ol Google News
Türkiyenin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı

Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı
İnşallah size de nasip olur

İnşallah size de nasip olur

​Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap.
Fay Yasası çıkmasızaruretini değerlendirdik

'Fay Yasası' çıkması
zaruretini değerlendirdik

​İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor.
10 günde 500 bin <br>kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Efsane isim isyan etti

Efsane isim isyan etti

​F.Bahçe'ye imza atan Sosa'ya Arjantin'den tepki.
Türkiye'nin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.
Kariye de<br>artık cami

Kariye de
artık cami

​75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı.
Ankara'da<br>ikinci baro adımı

Ankara'da
ikinci baro adımı

Avukatların üye olması için imza süreci de başlatıldı.
2 saatte 100 bin 521 GBT

2 saatte 100 bin 521 GBT

'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.
Girit'te üçlü<br>provokasyon

Girit'te üçlü
provokasyon

​Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.