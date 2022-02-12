Koronavirüs Kovid ilacı Molnupiravir 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı
TÜRKİYE

Kovid ilacı Molnupiravir 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı

Kovid ilacı Molnupiravir, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı

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Haber Merkezi Diğer
Kovid ilacı Molnupiravir 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı
Molnupiravir, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı.

Kovid ilacı Molnupiravir, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı.

Kovid-19'u hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacının PCR testi pozitif çıkan 65 yaş üstü kişilere kullanılmaya başlandığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta onaylanan ilaç ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıklamıştı.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, Kovid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor.

Hap, korona virüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.

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