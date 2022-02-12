Koronavirüs Çin, Pfizerın Kovid ilacı Paxlovide kullanım onayı verdi
DÜNYA

Çin, Pfizer’ın Kovid ilacı Paxlovid’e kullanım onayı verdi

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, bugün yaptığı açıklamada Pfizer’ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı Paxlovid’e şartlı kullanım onayı verdi.

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Haber Merkezi DHA
Çin, Pfizer’ın Kovid ilacı Paxlovid’e kullanım onayı verdi
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Çinli yetkililer açıklamalarında Pfizer’ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacını incelediklerini ve koşullu olarak onayladıklarını belirtti.

Açıklamada ileri yaş, kronik böbrek hastalığı, diyabet gibi ciddi hastalıklarda yüksek risk içeren hafif ila orta derecede yeni koronavirüs pnömonisi (Kovid-19) olan yetişkinlerin tedavisi için yeni bir koronavirüs tedavi ilacı olduğu belirtildi.

Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni
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Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni

Fransa'da koronavirüse karşı Paxlovid hapı kullanıma sunulacak
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Fransa'da koronavirüse karşı Paxlovid hapı kullanıma sunulacak

Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
FOTOĞRAF 11
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca \"acil kullanım\" onayı verdi.
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FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.
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Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.
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\"Paxlovid\" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.
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İLK 5 GÜN UYGULANABİLECEK<br><br>Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.
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HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 89 AZALTIYOR<br><br>Pfizer, 16 Kasım'da Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.
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ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.
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ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.
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İngiltere, Merck’in ürettiği \"Molnupiravir\" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.<br>
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Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
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Paxlovid'e kullanım onayı verildi
Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs hapına onay verdi. "Paxlovid" adlı, reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak. İşte tüm detaylar...


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