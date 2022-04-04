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Koronavirüs Maskesiz yaşama doğru Aralık 2022de virüsle yaşamayı öğrenmiş olacağız
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‘Maskesiz yaşam’a doğru: Aralık 2022'de virüsle yaşamayı öğrenmiş olacağız

Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar’ın “manevi kızı”, tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Kovid-19’da ölüm oranlarının yüzde 1,3’lere düştüğünü açıkladı. Virüsün tamamen yok olmayacağına dikkat çeken Serakıncı, “2022 Aralık’ta artık virüsle birlikte, maskesiz yaşamayı öğrenmiş olacağımızı öngörüyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Maskesiz yaşam’a doğru: Aralık 2022de virüsle yaşamayı öğrenmiş olacağız
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Kovid-19 ölüm oranları, influenzanın tarihsel evrimindeki gibi düşüşe geçti. Türkiye’de önceki gün Kovid’e bağlı ölüm sayısı 41 olarak açıklandı. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın “manevi kızı” dediği tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Dr. Serakıncı, Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yüzde 1,3’lere doğru inmeye başladığına işaret ederek, “Kovid-19 ölüm oranları, influenzanın tarihsel evrimindeki şekilde düşüşe geçti.” dedi.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı
Prof. Dr. Nedime Serakıncı

10’DA BİR ORANINDA DAHA AZ ÖLÜM YAŞADIK

  • Nedime Serakıncı, “Vaka sayımız aynı gitmekle beraber 10’da bir oranında daha az ölüm yaşadık. Ayrıca moleküler biyoloji alanında ve önceki salgın tecrübelerimden faydalanarak çok farklı hesaplar yapma şansım oldu.” dedi.

İNFLUENZA GİBİ ALIŞACAĞIZ

Kovid-19 salgının, önümüzdeki süreçteki seyrine ilişkin hiçbir virüsün ve bakterinin yok olmadığına, sadece sessizleştiğine işaret eden Serakıncı, “Nasıl ki influenza ve gribe alıştık, grip aşılarına rağmen yine grip oluyoruz ve her yıl ölenler oluyor, Kovid-19’da da benzer bir süreci gözlemliyoruz. Bu görüşten yola çıkarsanız 2019 Aralık’ta çıkan Kovid-19’un, 2022 sonunda artık ‘bizimle birlikte yaşamayı öğrenmeye’ doğru gitmesini beklemek yanlış olmaz. 2022 Aralık’ta artık özel sağlık sorunları, kronik hastalığı olanlar hariç, virüsle birlikte hatta maskesiz yaşamayı öğrenmiş olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Maskesiz ilk gün
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