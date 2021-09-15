MEB 'PCR testi' şartının kapsamını genişletti

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki kez istenen PCR testi ile ilgili kapsamı genişletti. Konuya ilişkin Bakanlık yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre; PCR testleri özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da istenecek.

HAFTADA İKİ KEZ

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

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