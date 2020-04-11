Koronavirüs Moritanyadaki Türk balıkçılar unutulmadı Yurtlara yerleştirildiler
DÜNYA

Moritanya’daki Türk balıkçılar unutulmadı: Yurtlara yerleştirildiler

Moritanya’da çalışan 26 balıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon’daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moritanya'daki balıkçılar karantinaya alındı.
Moritanya'daki balıkçılar karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla özel bir balık firmasında çalışan Türk balıkçılar ile gemi mürettebatından oluşan 26 kişi, Moritanya’dan Trabzon Limanı’na getirildi.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

25 Mart tarihinde Moritanya’dan çıkarak yaklaşık iki haftada Trabzon’a ulaşan balıkçılar, limana gelmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi. AFAD ekipleri tarafından dezenfekte edilen işçiler, pasaport kontrolünden geçirildi. Balıkçıların valizleri de polis ekipleri ve arama köpeği tarafından kontrol edildi. Balıkçılar, Yomra ilçesinde bulunan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Limanda her tedbir alındı

  • Trabzon Limanı Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, halkın sağlığı için Moritanya’dan gelen balıkçıların geçişi için özel tedbirlerin alındığını söyledi. Balıkçıların hiçbir temasta bulunmadan oluşturulan güvenlik şeridi üzerinden yurda götürüldüklerini aktaran Ermiş, limandaki tüm hareketlilikle ilgili de sıkı tedbirler alındığını aktardı. Limanın gümrük sahasına girecek olan herkesin ateş kontrolünden geçtiğini belirten Ermiş, herkese maske takma zorunluluğu getirildiğini ve kamyon şoförlerine de el dezenfektanları dağıtıldığını söyledi. Ermiş, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar getirilen sokağa çıkma yasağına istinaden limanda kimlik kontrolü yapıldığını sözlerine ekledi.

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