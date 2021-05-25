Koronavirüs Ohioda aşı piyangosu Beş kişiye 1er milyon dolar ödül verilecek
AMERİKA DÜNYA

Ohio'da 'aşı piyangosu': Beş kişiye 1'er milyon dolar ödül verilecek

ABD’nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için piyango düzenleniyor. 2,7 milyon kişinin katıldığı piyangonun kazananları çarşamba günü açıklanacak. Eyalet genelinde aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Ohioda aşı piyangosu: Beş kişiye 1er milyon dolar ödül verilecek
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ABD’nin Ohio eyaletinde halkı koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek amacıyla piyango düzenleniyor. Eyalet valisi Mike DeWine, 2,7 milyon kişinin aşı piyangosuna katıldığını ve çarşamba günü yerel saatle 19.30'da kazananların açıklanacağını duyurdu.

DeWine, kazanan 5 katılımcıya 1'er milyon dolar verileceğini açıkladı. Piyangoya katılım şartları arasında ise aşı olmak ve 18 yaş üzeri olmak yer aldı.

MARYLAND 400 BİN DOLAR ÇEKİLİŞ YAPACAK

ABD’nin birçok eyaletinde daha önce aşı olmaya teşvik için bedava donut ve hediye çekleri dağıtılmıştı. Maryland eyalet valisi Larry Hogan, eyalette 40 gün boyunca çekiliş yapılacağını ve kazananın 400 bin dolar büyük ödüle sahip olacağını açıkladı. Maryland’de kazanan 4 Temmuz’da açıklanacak.

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AŞI KAZI KAZAN

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, 24-28 Mayıs arasında ‘Aşı Kazı Kazan’ kartlarının aşı olan vatandaşlara 20 dolara dağıtılacağını ve kazanan kişinin 5 milyon dolar ödül kazanacağını açıkladı. Cuomo, "Ne kadar çok New Yorklu aşı olursak, durumumuz o kadar iyi olur ve yeni normale daha hızlı dönebiliriz. Bu yüzden henüz aşı yaptırmamış herkesi en yakın merkeze gitmeye ve aşı yaptırmaya teşvik ediyorum" dedi.

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