Koronavirüs Pfizer-BioNTechten umut veren aşı açıklaması Güçlü bağışıklık gözlendi
DÜNYA

Pfizer-BioNTech'ten umut veren aşı açıklaması: Güçlü bağışıklık gözlendi

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, Pfizer ve BioNTech'ten sevindiren bir açıklama geldi. Yetkililer, koronavirüs aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurdu.

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Pfizer-BioNTechten umut veren aşı açıklaması: Güçlü bağışıklık gözlendi
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Pfizer ve BioNTech yaptıkları açıklamada, Covid-19 aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi. NTV'nin haberine göre; şirketler, Faz II ve III klinik denemelerinde, aşının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda, daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

"Acilen FDA'ya sunacağız"

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Temmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Covid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı" derken, "Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer düzenleyicilere sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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