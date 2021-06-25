Koronavirüs Bakan Kocadan Portakal ve Kaftancıoğluna gönderme Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan Portakal ve Kaftancıoğlu'na gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçtiğimiz ay "18 yaş üstü herkes aşılanabilir" sözleriyle alay eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve FOX TV eski sunucusu Fatih Portakal'a göndermede bulundu. Koca paylaşımında, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık ​Bakanı Fahrettin Kocadan Fatih Portakal ve Canan Kaftancıoğluna aşı göndermesi: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" demişti.

Bakan Koca'nın bu sözleriyle, FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal, "İ-nan-mı-yo-rum", CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa" paylaşımlarıyla alay etmişti.

Bugün itibarıyla 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal dalga geçmişti: 18 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı
GÜNDEM
Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal dalga geçmişti: 18 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

"Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar"

Söz konusu açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulunan Bakan Koca, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar." dedi.

18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı
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18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı

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