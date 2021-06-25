Koronavirüs 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı
TÜRKİYE

18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bugün itibariyle başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

Haber Merkezi AA
18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı
Bugün itibariyle 18 yaşından gün almış herkes için aşı randevusu açıldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı dün itibariyle 45 milyonu aşarken, bugün itibariyle 18 yaşından gün almış herkes için aşı randevusu açıldı.

BİRİNCİ DOZU OLDULAR

Başkent Ankara'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

"HERKESİN AŞILANMASI ŞART"

Alper Polat (20) aşı olurken hiç acı hissetmediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, "Aşılamalar bir an önce olsun ki üniversiteler açılsın. Uzaktan eğitim bizi çok zorladı. Bence herkesin aşılanması şart. Başka türlü Kovid-19'un geçmesini sağlayamayız. Üniversitelerin açılması için, eğitimin daha iyi olabilmesi için aşılanmak şart" dedi.

Ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 45 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 45 milyonu aştı

"HIZLICA AŞIMIZI OLDUK"

22 yaşındaki Derin Çolak da internet üzerinden randevu almasının ardından geldiği hastanede aşısının hızlıca yapıldığını belirterek, aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlere aşı olmalarını tavsiye eden Çolak, "Herkes ne kadar çabuk aşı olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Aylarca bu anı bekledik ve gelip aşımızı olduk" diye konuştu.

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