Koronavirüs TURKOVAC için 5 ülke gönüllü oldu 40 bin 800 gönüllü aşılanacak
TÜRKİYE

TURKOVAC için 5 ülke gönüllü oldu: 40 bin 800 gönüllü aşılanacak

Yerli Koronavirüs aşımız TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarına Türkiye dışında 5 ülke daha dahil oldu. Sağlık Bakanlığı’na, Azerbaycan, Macaristan, Polonya, Özbekistan ve Kırgızistan’dan konuyla ilgili olumlu dönüş olduğu öğrenildi. Bu ülkelerdeki çalışmalarda elde edilecek sonuçların çeşitliliği aşının etkinliği konusunda somut veriler ortaya koyacak. TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmasında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​TURKOVAC için 5 ülke gönüllü oldu: 40 bin 800 gönüllü aşılanacak
Yerli aşının Faz-3 çalışmalarının Türkiye dışında beş ülkede de yapılacağı belirtiliyor.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları yurt dışına açılıyor. Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC’ın Faz- 3 çalışmasında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak.

5 ÜLKEDEN OLUMLU DÖNÜŞ

  • Yerli aşının Faz-3 çalışmalarının Türkiye dışında beş ülkede de yapılacağı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’na, Azerbaycan, Macaristan, Polonya, Özbekistan ve Kırgızistan’dan olumlu dönüş olduğu bildirildi. Teknik olarak gönüllü almaya hazırlanan sistem ile ilgili ülkelerin sağlık bakanlıkları iş birliği içinde Faz-3 çalışmasına başlanacak. Gönüllüler belirlendikten sonra yurt dışında da aşılama çalışması başlayacak.

ETKİNLİĞİ HESAPLANACAK

Sağlıklı gönüllüler ile yürütülecek Faz-3 klinik çalışmasıyla, aşının güvenliği ve RT-PCR ile doğrulanmış hastalığa karşı koruyuculuğu tespit edilecek. Tüm aşılama sonucunda ise aşının etkinliği hesaplanacak. 5 ülkedeki denemelerde farklı sonuçlar elde edilmesinden dolayı değerlendirmelerin de farklı olacağı öngörülüyor. Aşı olan gönüllüler 1 yıl yakından izlenecek. TURKOVAC aşısının üretime ekimde, acil kullanım onayını ise kasımda alması öngörülüyor.

18-55 YAŞ ARASINDAN SEÇİLDİ

  • TURKOVAC’ta Faz-3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi. Bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan “kelebek hastalığı” olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı. Aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.

Yerli aşıyı bekledim

TURKOVAC, Faz-3 .alışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanıyor. Aşı için gönüllü olan ve Ankara’da erkek kuaförü olarak çalışan 33 yaşındaki Tahsin Tunç “Mesleki önceliğim olmasına rağmen gönüllü olduğum için aşı olmadım, biraz daha bekledim. Çünkü çalışmaya katkı sağlamak istiyordum ve yerli aşıya daha çok inanıyordum” dedi. Diğer bir gönüllü 24 yaşındaki Muhammet Çelik de “Gönüllü olmamın ilk sebebi Türk aşısı olması ve güvenilir olması” diye konuştu.

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