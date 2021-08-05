Koronavirüs Salgın sürecinde Türkiyenin maske satışları 144 kat arttı
ANKARA TÜRKİYE

Salgın sürecinde Türkiye'nin maske satışları 144 kat arttı

Türkiye'de geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan maske, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin üretimden satışında büyük artış oldu. 2019'da 56 milyon 50 bin 527 olan maske satışı, geçen yıl 8 milyar 144 milyon 867 bin 472'ye çıktı

Haber Merkezi AA
Salgın sürecinde Türkiyenin maske satışları 144 kat arttı
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Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, sanayi ürünlerinin detaylı üretim ve satış düzeylerini ortaya koydu.

Özellikle salgınla mücadele kapsamında talebin yoğunlaştığı maske, kolonya, sabun, ıslak mendil, dokusuz kumaş gibi ürünlerin üretimden satışında dikkati çeken artışlar kaydedildi.

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Maske günlük hayatın parçası oldu

Daha önce sağlık çalışanları gibi belli kesimlerce ve özel durumlarda kullanılan N95 maske ve diğer koruyucu maske, salgının başlamasıyla günlük hayatın bir parçası haline geldi. 2019 yılında 56 milyon 50 bin 527 olan maske satışı, salgının yayılmasını önlemek için kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle geçen yıl 8 milyar 144 milyon 867 bin 472'ye çıktı. Salgınla maske satışı yaklaşık 144 kat arttı.

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Kolonya satışı 36 milyon 883 bin 490 litreden 103 milyon 905 bin 993 litreye çıktı. Kolonya satışında yaklaşık 2.5 kat artış oldu.

Sabun ve ıslak mendil gibi temizlik malzemelerinin satışı 302 milyon 349 bin 725 kilogramdan 445 milyon 818 bin 747 kilograma çıktı.

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Dezenfektan satışında 6 kat artış

2019 yılında dezenfektan için 31 milyon 891 bin 880 kilogram madde satılırken 2020'de bu miktar 119 milyon 157 bin 200 kilograma ulaştı. Söz konusu maddelerin satışında yaklaşık 6 kat artış oldu.

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Dokusuz kumaş satışı da 500 milyon 917 bin 437 kilogramdan 783 milyon 153 bin 965 kilograma yükseldi.

Öte yandan 2019 yılında 4 milyar 339 milyon liralık tıbbi ilaç üretimi gerçekleştirilirken geçen yıl bu rakam 4 milyar 644 milyon liraya çıktı.

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Safeguard 2315 Model Ffp3v Nr
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Safeguard 2313 Model Ffp2v Nr
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Safeguard Marka 2311 Model Ffp1v Nr
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Nez Mask
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Arızon Kn 95
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Dna Marka 2934 Model Ffp3v
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Bozkurt-Bzk44 (Ventilli- Ffp2-Nr)
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Bozkurt-Bzk44 (Ventilsiz-Ffp2-Nr)
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Emr Natural 1202 V (Ventilli, Ffp2v)
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Emr Natural 1202 (Ventilsiz Ffp2)
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Wogi Ffp2
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Aytı 20532 Ffp1 V
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Kgt Mask Tk-N95
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Temsan Tm 34 V Ffp1
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Grup Helin 1120 Ffp2
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Ert Plus 400 (Ffp3)
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Ert Plus 300 (Ffp3 V)
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Ert Plus Ert 200 (Ffp2)
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Ert Plus Ert 100 (Ffp2 V)
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Wogi Ffp2 V
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Hori Ffp2 V
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Ares (Ffp2 V)
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Mist Ffp2
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Awon 1200 Ffp2 Nr
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Awon 1402 Ffp2 Nr
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Vip Mask Ffp2 V
Title
Vip Mask Ffp2
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Vip Mask Ffp1 V
Bakanlık güvensiz olarak açıklamıştı: İşte koronavirüsten korumayan maskeler
Pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımını denetleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti. yenisafak.com ise bakanlık tarafından güvensiz olarak tespit edilen markaları listeledi..


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