Koronavirüs Sarıyerde ibadete kapatılan caminin kapıları, hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı
TÜRKİYE

Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları, hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı

Sarıyer'deki Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" diyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapatılan caminin kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtı.

Haber Merkezi AA
Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu.
Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu.

Sarıyer Müftülüğüne bağlı din grubu görevlileri, Sarıyer Kaymakamlığı ve Sarıyer Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber olarak çalışmalara devam ederken, Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu.

Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları, hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı
FOTOĞRAF 7
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Sarıyer Müftülüğüne bağlı din grubu görevlileri, Sarıyer Kaymakamlığı ve Sarıyer Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber olarak çalışmalara devam ederken, Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu.
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Sadakataşı geleneğini devam ettiriyorlar Başlattığı iyilik hareketine tüm Türkiye'den destek gelen Çakır, yüzlerce yıllık sadakataşı geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi.
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Camide toplanan malzemeler arasında süt, un, pirinç gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra temizlik ve mutfak ürünleri de yer aldığını belirten Çakır, İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin sloganıyla başlattıkları yardımlaşma örneğinin 5 gündür sürdüğünü anlattı.
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Çakır, şu şekilde açıklamada bulundu: Raflarda bir aileye ne lazımsa hepsi mevcut. Yağdan çaya, şekere, pirince, temizlik malzemelerine ve çocukların seveceği gıdalara kadar hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeye çalışıyoruz.
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​İhtiyaç sahipleri gelip alıyor Sosyal medyada diğer cami görevlilerine örnek olur amacıyla video paylaştıktan sonra güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Çakır, Gıdalar bizim marifetimizle veya mahalle halkımız sayesinde buraya konuldu. İhtiyaç sahipleri de gelerek ihtiyacı olduğu kadar alıyorlar. diye konuştu.
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Raflarda yetişkinlerin yanı sıra küçük çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için de mama, bisküvi, şekerleme gibi ürünler yer alıyor.
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Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları, hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı
Sarıyer'deki Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" diyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapatılan caminin kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtı.


Sadakataşı geleneğini devam ettiriyorlar

Başlattığı iyilik hareketine tüm Türkiye'den destek gelen Çakır, yüzlerce yıllık sadakataşı geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Camide toplanan malzemeler arasında süt, un, pirinç gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra temizlik ve mutfak ürünleri de yer aldığını belirten Çakır, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" sloganıyla başlattıkları yardımlaşma örneğinin 5 gündür sürdüğünü anlattı.

Çakır, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Raflarda bir aileye ne lazımsa hepsi mevcut. Yağdan çaya, şekere, pirince, temizlik malzemelerine ve çocukların seveceği gıdalara kadar hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeye çalışıyoruz."

İhtiyaç sahipleri gelip alıyor

Sosyal medyada diğer cami görevlilerine örnek olur amacıyla video paylaştıktan sonra güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Çakır, "Gıdalar bizim marifetimizle veya mahalle halkımız sayesinde buraya konuldu. İhtiyaç sahipleri de gelerek ihtiyacı olduğu kadar alıyorlar." diye konuştu.

Raflarda yetişkinlerin yanı sıra küçük çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için de mama, bisküvi, şekerleme gibi ürünler yer alıyor.

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