Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberine yalanlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Şu anda gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Oktay, 'Kovid ile mücadelemizi yasaklar, kıstılamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız. Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu anda gündemimizde değil' dedi.