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Koronavirüs Bakan Yardımcısı Çataklıdan Türkiyede sokağa çıkma yasakları gelebilir haberine yalanlama
TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sokağa çıkma yasağı haberine açıklama

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberine yalanlama

Türkiye'de son günlerde artan vaka sayıları, sokağa çıkma yasağını yeniden gündeme getirdi. Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı sokağa çıkma yasağının yeniden gelebileceği iddiaları İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yalanlandı. Çataklı, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' başlıklı haberin asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Salgının ilk aylarında Türkiye'de sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı.
Salgının ilk aylarında Türkiye'de sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vatandaşları tedbirleri gevşetmesiyle son haftalarda vaka sayısı giderek artıyor. Rakamların endişe verici boyutlara ulaşması ikinci dalga korkusu da yaşatıyor. Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı sokağa çıkma yasağının yeniden gelebileceği iddiaları İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yalanlandı.

DHA
Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklaması.

Sokağa çıkma yasağı haberine yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi, tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" dedi.

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