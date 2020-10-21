Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberine yalanlama

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vatandaşları tedbirleri gevşetmesiyle son haftalarda vaka sayısı giderek artıyor. Rakamların endişe verici boyutlara ulaşması ikinci dalga korkusu da yaşatıyor. Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı sokağa çıkma yasağının yeniden gelebileceği iddiaları İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yalanlandı.
Sokağa çıkma yasağı haberine yalanlama
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi, tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" dedi.