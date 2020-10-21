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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 21 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 68, hasta sayısı 2013
TÜRKİYE

21 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 21 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 68, hasta sayısı 2013

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ekim günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

21 Ekim koronavirüs tablosu.

Türkiye'nin 20 Ekim koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayısı yükselişte
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 20 Ekim koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayısı yükselişte

Sağlık Bakanlığından kademeli aşı açıklaması

  • Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi. Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Reçeteyi aile hekimleri yazacak

  • "Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."
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