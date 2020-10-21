Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Almanya Sağlık Bakanı Spahnın koronavirüs testi pozitif çıktı
DÜNYA

Son Dakika Haberleri: Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Spahn’ın hafif semptomlar gösterdiği ve evinde karantinaya girdiği duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Jens Spahn
Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn’ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.

  • Alman medyası, Spahn’ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.

Korumasının koronavirüs testi pozitif çıkan Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı
DÜNYA
Korumasının koronavirüs testi pozitif çıkan Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı

Almanya ikinci dalga tehlikesi: Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı
KORONAVİRÜS
Almanya ikinci dalga tehlikesi: Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı

Abone Ol Google News
Azerbaycan ordusu ilerliyor: 21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı

Azerbaycan ordusu ilerliyor: 21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı
Aslan payı eğitim ve sağlığın

Aslan payı eğitim ve sağlığın

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bütçe sunumu.
Oğuz milleti yine yalnız: Turan coğrafyası neden sessiz?

Oğuz milleti yine yalnız: Turan coğrafyası neden sessiz?

​Azerbaycan, Karabağ'ı temizlerken Orta Asya'da sessizlik hakim.
Bakanlıktan <br>aşı açıklaması

Bakanlıktan
aşı açıklaması

Daha fazla grip aşısı alındı, risk grubuna göre yapılacak.

Karabağ Futbol Takımı'ndan ses getiren karar.

Sokağa çıkma yasağı sinyali

Sokağa çıkma yasağı sinyali

​Reuters 'üst düzey bir yetkili isme' dayandırıp son dakika geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.