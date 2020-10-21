Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn’ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.
- Alman medyası, Spahn’ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn’ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.
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