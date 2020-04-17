Sokağa çıkma yasağı sürecinde İstanbul'da toplu taşıma seferleri devam edecek
Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00'da başlıyor. Hafta sonu boyunca sürecek kısıtlamalarda çalışmak zorunda olanlar için İstanbul'da toplu taşım araçları hizmet vermeyi sürdürecek. Otobüs, metro ve vapur seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak. Halk Ekmek ve Hamidiye, İstanbulluların ekmek ve su ihtiyacını karşılayacak. Zabıta, Hızır Acil ile 153 Çağrı Merkezi de görev başında olacak.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderildi. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.
Seferler devam edecek
Bu süreçte çalışmak zorunda olan İstanbullular için İstanbul'daki toplu taşıma araçları hizmet vermeyi sürdürecek. Yetkililer sefer saatlerinin ne şekilde olacağıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre;
İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.
METRO AŞ'nin işlettiği M1, M2, M3, M4, M5, T1 ve T4 hatlarında, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 07.00 - 10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak. M6 Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi'den itibaren tekrar seferlere başlayacak. Pierloti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla durdurulmuştu.