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Koronavirüs Türkiyenin 1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: 1 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte günlük vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlük vaka sayılarındaki olumlu seyir bugün de devam etti. Vaka sayıları 30 binin altında düştü. Dün en yüksek ölümün kayıtlara geçtiği tablo sonrası, bugün günlük ölü sayısı da azaldı. İşte 1 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: 1 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte günlük vaka ve ölü sayısı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.

1 Mayıs koronavirüs tablosu.
1 Mayıs koronavirüs tablosu.

Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

28 Nisan koronavirüs tablosu.
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27 Nisan koronavirüs tablosu.
27 Nisan koronavirüs tablosu.

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