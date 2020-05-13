Tabutla defin: Koronavirüsten ölenler böyle toprağa veriliyor

Bazı mezarlıklarda Burada defin istemiyoruz diyenlerin çıkabildiğini dile getiren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: Sonuçta bu ölüler bizim. Biz Mezarlıklar Dairesi olarak şu anda bunların kimsesiyiz. Biz sahipleniyoruz. Birçok aile bu süreçte kendi cenazelerine sahip çıkabilecek durumda değil. Birçoğu ya karantinada ya hastanede yatıyor veya korkudan yaklaşamıyor. O hiç tanımadığımız, ismini bile bilmediğimiz insanın kimsesi olmak zorundayız. Bazılarının cenaze namazlarını personelimizle biz kılıyoruz. Gerçekten cemaat oluşmayabiliyor. Bizim için cenaze de düğün de önemlidir. Cenazede ne kadar çok cemaat varsa o kadar iyidir. Ancak bu dönemde olmayacağını, olmaması gerektiğini de vatandaşlar anladı. Kimse de katılmak istemiyor aslında. 'Son bir kez cenazemi göreyim, yüzünü görüp dokunayım' diye bir talep de yok. Bu durum biraz daha içselleştirildi.