Tabutla defin: Koronavirüsten ölenler böyle toprağa veriliyor
İstanbul’da kovid-19’dan vefat edenler 570 mezarlık içerisinde yer bulunanlara defnedilebiliyor. Kilyos ve Baklacı hızlı defin için belirlendi. Cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre yapılıyor. Definlerin tabutla olması dikkat çekiyor. Böylece aileler isterlerse cenazelerini ileride taşıyabilecek.
Koronavirüs salgınından Türkiye’de en çok etkilenen İstanbul’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. Yakınlarını kaybeden insanlar, yapılacak cenaze işlemlerinin dini ritüellere uygun olup olmadığı ve hangi mezarlıklara gömüleceği konusunda endişe taşıyabiliyor. Koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşlar, İstanbul’daki 570 mezarlık içerisinde yer bulunanlara defnedilebiliyor.
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ESKİ USULLE YIKANIYOR
Kilyos ve Baklacı mezarlıkları ise hızlı defin sağlamak amacıyla belirlenen iki mezarlık. Aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve defin işlemi hemen gerçekleştirilebilecekse, buralarda da defin işlemi yapılıyor. Personel sayısının çok olması nedeniyle koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazeleri, kentteki büyük gasilhanelere götürülüyor. Gasilhanelerde, cenazeler eski usul su dökerek yıkama yapılıyor.
AİLELER İSTERSE TAŞIYABİLİR
Ardından kefenlenerek, torbaya konulan cenazeler daha sonra tabuta konuluyor. Ailelerin ileride başka mezarlığa taşımak isteyebileceği düşüncesiyle cenazeler tabut ile defnediliyor. Birçok aile bu süreçte ya karantinada ya hastanede yattığı veya bulaşma korkusu nedeniyle yaklaşamadığı için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze namazları, çoğunlukla cenaze işlemlerini gerçekleştiren personel tarafından kılınıyor.
İLK KEZ CENAZE GELMEDİ
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Sarıyer’e bağlı yaklaşık 30 yıllık olan Kilyos Mezarlığı 600 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Cenazeler mezarlıkta ileride yapılacak düzenlemelerde kolaylık sağlaması adına boş olan adalara sırayla bir dolu bir boş şeklinde gömülüyor. Mezarlıkta çalışanların ifadesine göre, cumartesi günü iki buçuk aydır ilk kez cenaze gelmedi.
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DAHA DERİN VE GENİŞ
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Beykoz’daki Yukarı Baklacı Mezarlığında da son günlerde getirilen cenaze sayısı azaldı. Ölüm raporunda “bulaşıcı hastalık” yazanlar yeni açılan adalara gömülürken, mahalle sakinleri ise eski bölüme defnediliyor. Kabirler, tabutla gömüldükleri ve ileride üzerine defin yapılması talebine karşı normalden biraz daha derin ve geniş kazılıyor. Mezarlığa gelen bir cenazenin namazı, az sayıdaki cemaat tarafından kılınarak toprağa verildi. Defin törenine gelen bir grup cenaze yakınının ise koruyucu tulum, maske ve siperlik taktığı görüldü.