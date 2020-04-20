THY'nin dev tahliye operasyonu başladı: 25 bin Türk vatandaşı getirilecek THY'nin dev tahliye operasyonu başladı: 25 bin Türk vatandaşı getirilecek Türk Hava Yolları (THY), geçici süreyle yurt dışında bulunan ve Kovid-19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları özel uçuşlar ile Türkiye’ye ulaştırmaya devam ediyor. Bugün itibariyle başlayan ve bir hafta sürecek olan dev tahliye operasyonu kapsamında turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan 25 bine yakın vatandaş, Ramazan ayında aileleriyle bir arada olacak.

Haber Merkezi 20 Nisan 2020, 10:36 Son Güncelleme: 20 Nisan 2020, 10:58 İHA