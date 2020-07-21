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Koronavirüs Türkiye genelinde 22 Temmuz günün koronavirüs denetimi yapılacak
TÜRKİYE

Türkiye genelinde 22 Temmuz günün koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "COVID- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Genelgeyle kontrollü sosyal hayat döneminde belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı 81 ilde 22 Temmuz Çarşamba günü yapılacak denetimlerle kontrol edilecek.

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Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlandığı ifade edildi.

81 ilde denetim yapılacak

Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği talimatlandırıldığı belirtildi.

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde 'pes' dedirten görüntüler
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Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde 'pes' dedirten görüntüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Trabzon'da gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı ve düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” açıklamasına rağmen, Beyoğlu ve Kağıthane'de skandal görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen bir araya gelen gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.


Daha önce illere gönderilen genelgelerle her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlediği hatırlatılan genelgede; ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 22 Temmuz Çarşamba günü denetimler gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirler arası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

Denetim ekiplerinde her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcileri de yer alacak. Bu doğrultuda valilikler ve kaymakamlarca denetimlerle ilgili gerekli planlamalar yapılacak.

Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'daki koronavirüs vakalarını örnek vererek uyardı
FOTOĞRAF 13
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Bakan Koca, Trabzon'da gelin dahil 35 kişinin karantinaya alındığını açıkladı.
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Karantina nedeniyle düğün ertelendi.
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Trabzon’un koronavirüs yoğunluk haritası.
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Trabzon’un koronavirüs yoğunluk haritası.
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Trabzon’un koronavirüs yoğunluk haritası.
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Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır’da da benzer bir olay oldu.
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Yetmiş kişi kol kola halay çekti.
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Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
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Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'u örnek vererek uyardı.
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'daki koronavirüs vakalarını örnek vererek uyardı
Koronavirüs tehlikesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yaz aylarında sosyal mesafeye dikkat edilmemesi virüsün hızla yayılmasına neden oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle Diyarbakır ve Trabzonu örnek vererek uyardı. İki ilin koronavirüs yoğunluk haritası dikkat çekiyor.


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